Татарстан направит специалистов в Шанхай для помощи в организации WorldSkills

Татарстан направит специалистов в Шанхай помочь с организацией 46-го чемпионата мира по рабочим профессиям, который пройдет в Китае в 2021 году. Об этом в ходе встречи в казанском Кремле договорились президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Юнцин, сообщает пресс-служба президента Татарстана.



В Казань на церемонию закрытия WorldSkills Kazan 2019 прибыли министр трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая — он возглавляет одно из опорных министерств центрального правительства Китая, и мэр города Шанхай — ему предстоит перенимать флаг WS из рук мэра Казани на церемонии. На WorldSkills Kazan Китай представляют 63 участника, 56 экспертов.

Как сообщили в казанском Кремле, господин Ван Юнцин назвал организацию чемпионата в Казани блестящей и высказал заинтересованность в подробном изучении опыта, концепции проведения WS.

— Рустам Минниханов выразил готовность оказать всю необходимую помощь, отметив, что лично для него чемпионат мира по рабочим профессиям выше любых спортивных игр, а люди труда сегодня являются богатством для любой страны. Поэтому и организация WS должна быть на уровне Олимпийских игр, — сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили деловые отношения Китая и Татарстана. Господин Ван Юнцин отметил, что республика становится серьезным плацдармом российско-китайского межрегионального сотрудничества. Товарооборот между РТ и КНР в прошлом году составил 630 млн долларов (+10%). Такому развитию отношений способствует сотрудничество на уровне крупнейших компаний, к примеру, Haier. Завтра Рустам Минниханов планирует принять участие в открытии завода стиральных машин в Набережных Челнах. Объем производства — до 500 тыс. машин в год, планируемые инвестиции 62 млн долларов. В перспективе компания готовится реализовать проект высокотехнологичного индустриального парка и умное производство.