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Артур Дмитриев: «Если Туктамышева не удержит сложность, программа ей не поможет»

10:11, 27.08.2019
Артур Дмитриев: «Если Туктамышева не удержит сложность, программа ей не поможет»
Фото: fskate.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев прокомментировал перспективы фигуристки Елизаветы Туктамышевой в предстоящем сезоне.

«Мне кажется, сейчас Туктамышевой в первую очередь стоит делать ставку на техническую сложность, потому что без нее ей будет тяжело конкурировать с новыми девочками. У нее есть опыт катания, определенное актерское мастерство, чего не хватает молодым, но если она не удержит сложность, программа ей, к сожалению, не поможет», — сказал Дмитриев.

Напомним, ранее Туктамышева заявила о смене композиции в короткой программе на новый сезон.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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