Туктамышева сменила музыку в короткой программе на новый сезон

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью сайту Федерации фигурного катания России (ФФКР) объявила о смене музыкальной композиции в короткой программе на предстоящий сезон. Вместо ранее анонсированной песни Drumming Song британской группы Florence and the Machine Туктамышева будет выступать под Oblivion Астора Пьяццоллы.

«Ше-Линн Бурн поставила мне классную программу под музыку Drumming Song. Я рассказала об этом в интервью, но потом все сошлись во мнении, что эта музыка будет немножко непонятной для зрителя, для того, кто уже давно в фигурном катании.

Программа получилась очень современная, очень крутая, драйвовая. Мы решили сделать тот же вариант только под Oblivion Астора Пьяццоллы. Все очень классно легло. И новая короткая мне тоже нравится.

Первый вариант был очень крутой, насыщенный. В новом варианте я тоже выгляжу достаточно свежо, но по той программе было видно, что ее ставил один из лучших постановщиков на сегодняшний день. Программа была насыщенной, но она полностью осталась, просто изменили музыку», — сказала Туктамышева в интервью сайту ФФКР.