В казанский хоспис поступило оборудование для абилитации тяжелобольных детей

В казанский хоспис поступило оборудование для абилитации, закупленное на средства гранта президента России. Это кислородные концентраторы, вертикализаторы, откашливатель, развивающие наборы для эрготерапии.

Всего в Татарстане в такой помощи нуждаются более 1000 детей, имеющих тяжелые хронические прогрессирующие заболевания, передает газета «Республика Татарстан».

Помимо этого, на средства гранта создана выездная бригада, в которую вошли врач, медсестра, психолог и специалист по ЛФК. С их помощью дети пройдут специальный курс занятий по приобретению навыков к самообслуживанию, а родители — по основам ухода и оказанию необходимой помощи дома, уточняет издание.

«Мы не можем восстановить таких пациентов. Но мы можем сделать так, чтобы их состояние не усугубилось. Мы можем по мере возможности с помощью определенных упражнений приспособить этих детей к окружающему миру, к жизни со своим диагнозом, встроиться в общество», — прокомментировал приобретение председатель правления хосписа и Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Напомним, ранее Фонд Анжелы Вавиловой предложил вместо покупки букетов на 1 сентября сделать пожертвование подопечным казанского хосписа.