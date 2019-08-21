Фонд Анжелы Вавиловой предложил вместо покупки букетов на 1 сентября сделать пожертвование детям

Фонд имени Анжелы Вавиловой третий год подряд проводит благотворительную акцию «Дети — детям». Приурочена она ко Дню знаний. К ней могу присоединиться директора школ, учителя, родители и школьники.

«Суть акции проста: 1 сентября можно ограничиться одним букетом от класса, а остальные средства, равные стоимости цветов, перечислить в Фонд имени Анжелы Вавиловой на помощь подопечным казанского хосписа», — рассказал председатель правления Фонда Владимир Вавилов.

Собранные деньги будут потрачены на покупку специального питания, колясок, лекарств, отсосов и кислородных концентраторов для тяжело больных детей. В прошлом году эта акция помогла собрать 165 350 рублей.

По словам Вавилова, только ученики 1 Б класса лицея №1 в Зеленодольске уже перечислили 18 850 рублей.