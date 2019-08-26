Постпред России рассказал подробности об испытаниях ракеты под Северодвинском

Взрыв, произошедший под Северодвинском, не имеет отношения к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

И.о. постпреда России при международных организациях в Вене Алексей Карпов объяснил испытания с разработкой оружия, «которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны».

Он отметил, что никакой опасности жизни и здоровью населения, а также экологической катастрофы в связи с инцидентом нет, пишет «РИА Новости».

Ранее эксперты обнаружили в пробах воздуха в Северодвинске радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Такой результат показали исследования после аварии на военном полигоне в Архангельской области.

Главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров рассказал, что эти изотопы являются продуктами деления ядер урана. Однако он утверждает, что их наличие в воздухе еще не означает опасности для населения.

8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области был зафиксирован взрыв. Он произошел при испытании ракеты. В результате погибли пятеро сотрудников «Росатома». Появилась информация о резком скачке радиационного фона, однако потом местные власти опровергли эти сообщения.