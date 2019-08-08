Два человека погибли при взрыве под Архангельском

В воинской части под Архангельском произошел взрыв. По предварительным данным, два человека погибли и еще 15 пострадали.

«Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших», — передает «РИА Новости» слова источника.

В местных пабликах распространяется следующее сообщение:

«По сообщениям очевидцев, происшествие случилось в населенном пункте Ненокса. Около него находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок. Экстренные службы подтвердили превышение радиационного уровня в Неноксе».

Однако, по информации издания «Весьма», пожар случился на одном из судов Северного флота. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что на место ЧП вылетела санавиация.

В свою очередь ТАСС отрицает распространение радиации, ссылаясь на собственный источник.