Росгидромет рассказал о радиационном фоне в Северодвинске после аварии

Эксперты обнаружили в пробах воздуха в Северодвинске радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана. Такой результат показали исследования после аварии на военном полигоне в Архангельской области.

«Состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (время полураспада T1/2 = 9,3 часа), 139Ba (T1/2 = 83 минуты), 140Ba (T1/2 = 12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2 = 40 часов), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы», — цитирует сообщение Росгидромета «РИА Новости».

Главный редактор независимого портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров рассказал, что эти изотопы являются продуктами деления ядер урана. Однако он утверждает, что их наличие в воздухе еще не означает опасности для населения.

Сейчас, по данным Росгидромета, «в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются».

Напомним, что 8 августа на полигоне Минобороны в Архангельской области был зафиксирован взрыв. Он произошел при испытании ракеты. В результате погибли пятеро сотрудников «Росатома» и двое военных. Появилась информация о резком скачке радиационного фона, однако потом местные власти опровергли эти сообщения.