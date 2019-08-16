Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

Росгидромет сообщил о том, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Метеорологическая обстановка, которая была в тот день в Архангельской области, помогла облаку быстро рассеяться, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Норвегия предупредила о том, обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском.

Напомним, в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы. Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.



