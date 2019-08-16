Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Росгидромет сообщил о том, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Метеорологическая обстановка, которая была в тот день в Архангельской области, помогла облаку быстро рассеяться, отмечается в сообщении ведомства.
Ранее Норвегия предупредила о том, обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском.
Напомним, в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы. Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
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