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Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области

23:13, 16.08.2019
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Фото: pixabay.com

Росгидромет сообщил о том, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Метеорологическая обстановка, которая была в тот день в Архангельской области, помогла облаку быстро рассеяться, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Норвегия предупредила о том, обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы сразу после взрыва на полигоне рядом с Северодвинском.

Напомним, в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое получили травмы. Инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

ОбществоПроисшествия
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