Сбербанк закрыл сделку по покупке доли в Rambler Group

Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% в Rambler Group.

Зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис станет председателем совета директоров в компании, через год эту должность получит основатель и основной бенефициар фонда A&NN Александр Мамут, сообщает банк.

О сделке стало известно в апреле. Ранее сообщалось, что Сбербанк вложит в медиахолдинг 11 млрд рублей. Получив деньги от Сбербанка, компания сможет погасить кредит в банке «Траст» и инвестировать в развитие своих цифровых активов.

В результате закрытия сделки Сбербанк получил киносети «Синема парк» и «Формула кино», а также интернет-холдинг Rambler (портал Rambler.ru, издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др.), издательство «Азбука-Аттикус» и онлайн-кинотеатр Okko.