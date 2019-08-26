Четыре педагога из Башкирии стали заслуженными учителями России
Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» четырем педагогам из Башкирии.
Звание получили учитель уфимского лицея №153 Михаил Саханевич, учитель физико-математического лицея №93 из Уфы Александр Столяров, учитель школы №1 поселка Чишмы Чишминского района Венера Субханкулова, учитель лицея №4 Давлекановского района Валерий Шарафутдинов, следует из указа Путина на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал об открытии в регионе 21 школы и 21 детского сада в этом году.ОбществоОбразование Башкортостан
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