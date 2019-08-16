Радий Хабиров выступил на республиканском совещаний по образованию

Фото: Пресс-служба Главы Республики Башкортостан

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выступил на пленарном заседании республиканского августовского совещания по образованию, которое прошло 16 августа. В этом году на совещаний обсуждались новые возможности образования Башкортостана в условиях реализации нацпроектов.

«Мы выполняем все положения национального проекта. Все у нас хорошо. Приведу только один пример. Можете себе представить, что в этом году мы открываем 21 школу и 21 детский сад. Никогда такого не было, а мы об этом не говорим. Да, потребность большая, и мы еще больше будем строить, в том числе за счет бюджета нашей республики», — отметил Хабиров в своей речи, передает ufacity.info.

Также он отметил, что реализация проекта началась с простых задач, таких, как постройка во всех школах республики теплых туалетов. И призвал обратить внимание на обеспечение безопасности школ.

Врио главы Башкирии рассказал о планах выделить больше средств на капремонт школ и уделить внимание пришкольным территориям.

Ранее сообщалось, на благовещенском предприятии СИБУРа «Полиэф» завершена реконструкция единственного в России производства терефталевой кислоты (ТФК). В церемонии, посвященной этому событию, участвовали врио главы Башкирии Радий Хабиров, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и генеральный директор АО «Полиэф» Михаил Юрин,

