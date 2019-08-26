Трамп пообещал пригласить Путина на следующую встречу «Большой семерки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что вышлет приглашение российскому лидеру Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдет в США.



По его словам, Путин может и не приехать.

«Он был частью «Большой восьмерки», потом его убрали. Конечно, он очень гордый человек», — цитирует Трампа RT.



Он отметил, что Россия была исключена из G8, поскольку президент РФ перехитрил бывшего лидера США Барака Обаму.

Ранее Трамп заявил, что в высоких кругах идет работа по переходу от формата G7 к формату G8 и Россия может вернуться в «Большую семерку». Глава Белого дома уверен, что этот процесс обернется выгодой и позитивным эффектом.

«Группа семи» является международным клубом, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Термин «Большая восьмерка» стал продолжением «Большой семерки». Россия входила в G8 до начала конфликта на Украине в 2014 году. После этого организация стала называться G7.