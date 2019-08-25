Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что в высоких кругах идет работа по переходу от формата G7 к формату G8. Россия может вернуться в «Большую семерку».

Глава Белого дома уверен, что этот процесс обернется выгодой и позитивным эффектом, передает Bloomberg.

Ранее Трамп уже призывал принять Россию в G8. Однако президент РФ Владимир Путин считает, то страна и не выходила из «Большой восьмерки».