Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что в высоких кругах идет работа по переходу от формата G7 к формату G8. Россия может вернуться в «Большую семерку».
Глава Белого дома уверен, что этот процесс обернется выгодой и позитивным эффектом, передает Bloomberg.
Ранее Трамп уже призывал принять Россию в G8. Однако президент РФ Владимир Путин считает, то страна и не выходила из «Большой восьмерки».ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым