В Казани при пожаре в детском саду никто не пострадал
Сегодня в казанском поселке Константиновка загорелась часть кровли детского сада «Земля детей». В происшествии никто не пострадал.
«В садике были два воспитателя и 14 детей, вышли самостоятельно», — сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.
По данным ГУ МЧС по РТ, сообщение о возгорании поступило в 16.49. На место выехали силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Открытое горение было ликвидировано уже в 17.16.Происшествия Татарстан
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