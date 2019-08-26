В Казани при пожаре в детском саду никто не пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня в казанском поселке Константиновка загорелась часть кровли детского сада «Земля детей». В происшествии никто не пострадал.

«В садике были два воспитателя и 14 детей, вышли самостоятельно», — сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

По данным ГУ МЧС по РТ, сообщение о возгорании поступило в 16.49. На место выехали силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Открытое горение было ликвидировано уже в 17.16.