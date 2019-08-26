Путин рассказал Хабирову о запахе нефти в Салавате

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Башкирии Радием Хабировым. Он поделился воспоминаниями о запахе нефти в Салавате.

«Помню, пахло там нефтью, ездил на соревнования туда», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Хабиров признал, что в Салавате до сих пор остался этот запах. При этом он отметил, что в городе была сильная школа дзюдо.

Путин согласился: «Хорошая школа, соревнования проводили хорошие».

Руководитель Башкирии отметил, что борьба в республике процветает. Он рассказал главе государства, что в 2021 году в Уфе планируется провести первенство мира среди юниоров по греко‑римской, вольной и женской борьбе.