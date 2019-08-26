В Госсовете Татарстана раскритиковали законопроект о праздновании Стояния на реке Угре

В Государственном совете Республики Татарстан отклонили инициативу калужских властей праздновать День окончания стояния на реке Угре (и освобождения от татаро-монгольского ига). Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитетов по госстроительству и по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Депутаты вместе с чиновниками, историками и общественниками обсудили федеральный законопроект, которым предлагается установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году.

«Вопрос сильно политизирован и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Проблема находит отклик у наших граждан», — отметил председатель комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин, открывая встречу. Его слова передает корреспондент «Реального времени», присутствующий на заседании.

Собравшиеся заслушали историков Тэймура Галимова, Искандера Измайлова и Искандера Гилязова. По словам Галимова, «данная дата может иметь лишь региональное значение для Калужской области». Ученый предложил провести тематическую научную конференцию на базе Института истории им. Марджани.

«Инициатива (калужских властей, — прим. ред.) является неконструктивной и является попыткой произвольной интерпретации исторических фактов, — заявил директор Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандер Гилязов. — Если его примут, русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские».

Присутствующие парламентарии согласились, что инициатива непродуктивна и будет иметь негативные последствия.

Депутат Хафиз Миргалимов даже предложил проверить психическое здоровье инициаторов, в том числе губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

«Рекомендовать Государственному совету РТ не поддерживать проект федерального закона», — говорится в проекте постановления комитета Госсовета по госстроительству за подписью председателя комитета Альберта Хабибуллина.

Напомним, с инициативой установить праздничный день выступают власти Калужской области. В пояснительной записке говорится, что «противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории», в результате которого «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».