Завтра Путин посетит МАКС с Эрдоганом и приедет на церемонию закрытия WorldSkills Kazan

Завтра, 27 августа, президент России Владимир Путин прибудет в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills Kazan, которая состоится на «Казань Арене». Это подтвердил сегодня пресс-секретарь первого лица страны Дмитрий Песков.

Однако еще до этого в планах Путина значится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба президента осмотрят экспозицию авиасалона МАКС и проведут двусторонние переговоры. Темой переговоров станет ситуация в Сирии, в частности в Идлибе, а также вопросы урегулирования на Украине. Кроме того, Путин и Эрдоган поговорят об экономических взаимоотношениях России и Турции, передает ТАСС.

Напомним, церемонию открытия WorldSkills Kazan посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.