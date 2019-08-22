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Медведев объявил чемпионат мира WоrldSkills в Казани открытым

22:19, 22.08.2019
Медведев объявил чемпионат мира WоrldSkills в Казани открытым
Фото: скриншот трансляции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил открытым 45-й чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Глава российского правительства подчеркнул, что движение WorldSkills принесло в Россию энергию для создания современного образования, интерес к профессиям, умение применять теорию на практике.

«Первое — это энергия для создания современного образования. Второе — это интерес к профессиям не только среди молодежи, но и среди людей любых возрастов, и тем более среди самих преподавателей. Третье — это умение применять теорию на практике, чтобы стать настоящим профессионалом, в чьем мастерстве нет сомнений ни на родине, ни в других странах», — заявил Медведев.

Напомним, что сегодня в Казани прошла церемония открытия WоrldSkills-2019. Он продлится до 27 августа. Участниками стали около 1,6 тысячи молодых людей до 25 лет из 65-70 стран.

ОбществоВласть Татарстан
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