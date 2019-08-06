Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам направить на дивиденды 100% прибыли

Фото: пресс-служба «Татнефти»

Совет директоров «Татнефти» созвал внеочередное собрание акционеров для определения суммы дивидендов за первое полугодие 2019 года. Рекомендовано выплатить 100% от чистой прибыли компании за 6 месяцев.

Совет предложил выплатить 40,11 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, говорится в сообщении «Татнефти».

Таким образом за первую половину года планируется выплатить 87,39 млрд рублей по обыкновенным акциям и 5,92 млрд рублей по привилегированным.

Внеочередное общее собрание акционеров будет проведено в форме заочного голосования 13 сентября 2019 года.

Напомним, что по итогам 2018 года также принято решение о выплате дивидендов в размере 100% прибыли. Их размер составил 197,5 млрд рублей.

