На севере Башкирии температура ночью может опуститься до нуля градусов

На севере и в горных районах Башкирии температура этой ночью может опуститься до нуля градусов, следует из данных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ожидается, что ночь пройдет без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5—10 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от +5 до +10 градусов, в северных и горных районах до нуля, на почве местами слабые заморозки, от 0 до -2, днем 13—18 градусов тепла.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500—1000 м.

Напомним, на минувшей неделе в Гидрометцентре заявили, что жителей европейской части России ожидает бабье лето в сентябре.

