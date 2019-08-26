Последний банк Башкирии банкротит лизинговую «дочку»

Башкортостанский «Промтрансбанк» подал заявление на банкротство дочерней компании «ПТБ-лизинг». Пока Арбитражный суд РБ оставил заявление без движения.

Банк не предоставил необходимые документы и должен исправить это до 23 сентября, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Само заявление было подано 15 августа. Сумма требований составила 214,1 млн рублей.

«Промтрансбанк» остался последним республиканским банком Башкирии. «Роскомснаббанк» находится на стадии ликвидации после отзыва лицензии. «Социнвестбанк» санировался «Российским капиталом», который теперь трансформировался в «Дом.РФ». «Уралкапиталбанк» Урала Хусаинова также обанкротился.



