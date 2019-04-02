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Арбитраж Башкирии 25 апреля рассмотрит дело о банкротстве уфимского «Роскомснаббанка»

14:50, 02.04.2019
Арбитраж Башкирии 25 апреля рассмотрит дело о банкротстве уфимского «Роскомснаббанка»
Фото: скриншот google.ru

Арбитражный суд Башкирии назначил на 25 апреля заседание по заявлению отделения Уральского главного управления Банка России — Национального банка по республике — о признании банкротом «Роскомснаббанка» (Уфа).

«Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом на 25 апреля 2019 года на 14 час. 15 мин», — говорится в материалах арбитража.

Напомним, что 7 марта регулятор отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». По предварительным оценкам, объем обязательств банка перед физлицами и юрлицами составил 22 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов с 19 марта начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам. За первые три дня выплачено 11,1 млрд рублей. В конце марта Нацбанк Башкирии потребовал банкротства «Роскомснаббанка».

ЭкономикаБанки Башкортостан
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