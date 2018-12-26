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Новогодние украшения для центра Казани стоят как три детских сада, сообщили в мэрии города

11:42, 26.12.2018
Новогодние украшения для центра Казани стоят как три детских сада, сообщили в мэрии города
Фото: tatarstan.ru

Мэр Казани сообщил, что новогодние украшения в центре Казани стоят как три детских сада.

По его словам, украшения взяли в аренду у итальянской компании Festi Group, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. В следующем году мэр пообещал украсить центр также.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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