Новогодние украшения для центра Казани стоят как три детских сада, сообщили в мэрии города

Мэр Казани сообщил, что новогодние украшения в центре Казани стоят как три детских сада.

По его словам, украшения взяли в аренду у итальянской компании Festi Group, чтобы посмотреть, как все будет выглядеть. В следующем году мэр пообещал украсить центр также.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новогодним оформлением главных прогулочных зон центра Казани — улицы Баумана и набережной озера Кабан.