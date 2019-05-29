Минобороны рассчитывает получить первый Су-57 к концу 2019 года

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Министерство обороны рассчитывает получить первый истребитель пятого поколения Су-57 к концу 2019 года. Об этом после посещения авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) рассказал замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Первый самолет мы получим к концу этого года. Речь идет уже о серийной машине. Сегодня мы посмотрели готовность самолета и вообще готовность предприятия к серийному производству Су-57. Мы полностью удовлетворены увиденным и надеемся, что все планы будут выполнены», — передает его слова «Интерфакс».

В ходе поездки на КнААЗ Криворучко провел совещание, одним из ключевых вопросов которого стала подготовка к контрактации серии.

Ранее сообщалось, что Россия планирует представить широкой публике новый самолет уже в этом году на авиашоу в Дубае.