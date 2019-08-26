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Эдуард Латыпов из Башкортостана занял 2-е место на ЧМ по летнему биатлону

12:41, 26.08.2019
Эдуард Латыпов из Башкортостана занял 2-е место на ЧМ по летнему биатлону
Фото: vk.com/latypov_ed

Биатлонист из Башкортостана Эдуард Латыпов стал серебряным призером гонки преследования на чемпионате мира по летнему биатлону, проходящему в эти дни в Белоруссии.

Победу в гонке одержал словак Мартин Отченаш. Без промахов на огневых рубежах он показал время 25 минут 21,8 секунды.

Бронзовым призером стал словенец Клемен Бауэр, уступивший победителю первенства 14,9 секунды (6 промахов). Результат Эдуарда Латыпова — плюс 9,9 (4 промаха).

Коллега Латыпова по сборной команде России Семен Сучилов оказался одиннадцатым в этой гонке, промахнувшись на стрельбище 6 раз.

СпортОбщество Башкортостан
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