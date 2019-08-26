Фетисова пропустит остаток чемпионата Европы по волейболу

Фото: РИА Новости

Блокирующая сборной России по волейболу Ирина Фетисова покинула расположение команды на чемпионате Европы — 2019.

Спортсменка испытывает проблемы с аппендицитом, и ей требуется операция, из-за чего она пропустит остаток европейского первенства.

На проходящем в эти дни чемпионате Европы Фетисова провела один матч против Белоруссии (3:0), игру против Швейцарии она пропустила.

Напомним, в «Реальном времени» вышел материал по составу сборной России по волейболу среди женщин, которые поехали защищать честь страны на европейском первенстве.