Татарстан и Башкирия вошли в топ-10 регионов с самой востребованной ипотекой

Татарстан и Бакширия вошли в топ-10 регионов, в которых ипотечное кредитование наиболее востребовано. Татарстан занял 9-ю строчку рейтинга, Башкирия — пятую.

За основу в исследовании агентства «РИА Рейтинг» взяли количество ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения, а также средний размер такого кредита. У Татарстана эти показатели составляют 24,9 кредита и 1,8 млн рублей соответственно, у Башкортостана — 26,2 кредита и так же 1,8 млн рублей.

Первое место в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с показателями в 31,7 кредита и 2,8 млн рублей, второе — Ханты-Мансийский автономный округ с 29,1 кредита и 2,5 млн рублей. Далее следует Тюменская область (28,2 кредита, 2,0 млн рублей) и Чувашская республика (26,8, кредита, 1,7 млн рублей).

Напомним, неделю назад эксперты назвали комфортный доход семьи для обслуживания ипотеки в России.

