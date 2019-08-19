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Эксперты назвали комфортный доход семьи для обслуживания ипотеки в России

13:09, 19.08.2019
Эксперты назвали комфортный доход семьи для обслуживания ипотеки в России
Фото: pixabay.com

Семейный доход российского заемщика, удобный для обслуживания среднего ипотечного кредита, составляет 75,6 тысячи рублей. Такие данные привело Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В сравнении с аналогичным показателем на 1 марта, к началу августа это число возросло на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Исследуемый показатель различается в зависимости от региона страны. Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотечного кредита зафиксировали в Москве (152,2 тысячи рублей), Московской области (112,5 тысячи рублей). Наименьший доход понадобится семье в Челябинской области (53,1 тысячи рублей), передает «РИА Новости».

В августе также было опубликовано исследование, согласно которому заемщики, которые выплачивают ипотеку, разводятся в несколько раз реже.

АналитикаНедвижимостьЭкономика
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