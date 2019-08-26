БК «Нижний Новгород» презентовал новый логотип
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» представил новую эмблему команды.
Решение о смене логотипа было приурочено к началу нового сезона, который станет десятым, юбилейным, для нижегородского клуба.
Логотип был выбран путем голосования болельщиков и экспертов в соцсетях «Нижнего Новгорода».
Отметим, что сезон Единой лиги ВТБ для нижегородского клуба стартует 5 октября домашним матчем против «Пармы» из Перми.СпортБаскетбол
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