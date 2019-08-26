Новости спорта

10:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

БК «Нижний Новгород» презентовал новый логотип

09:56, 26.08.2019
БК «Нижний Новгород» презентовал новый логотип
Фото: twitter.com/BC_NN

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» представил новую эмблему команды.

Решение о смене логотипа было приурочено к началу нового сезона, который станет десятым, юбилейным, для нижегородского клуба.

Логотип был выбран путем голосования болельщиков и экспертов в соцсетях «Нижнего Новгорода».

Отметим, что сезон Единой лиги ВТБ для нижегородского клуба стартует 5 октября домашним матчем против «Пармы» из Перми.

СпортБаскетбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров