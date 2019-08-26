БК «Нижний Новгород» презентовал новый логотип

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» представил новую эмблему команды.

Решение о смене логотипа было приурочено к началу нового сезона, который станет десятым, юбилейным, для нижегородского клуба.

Логотип был выбран путем голосования болельщиков и экспертов в соцсетях «Нижнего Новгорода».

Отметим, что сезон Единой лиги ВТБ для нижегородского клуба стартует 5 октября домашним матчем против «Пармы» из Перми.