Роскачество рассказало, как защитить детей от травли в Интернете

Специалисты Роскачества подготовили рекомендации по противодействию кибербуллингу — вреду, наносимому с использованием интернет-технологий, компьютеров, гаджетов и других электронных устройств.

Среди них: максимальные настройки приватности при регистрации профиля в соцсетях, немедленные жалобы взрослым на угрозы, шантаж, вымогательство и оскорбления в Сети и прекращение общения с обидчиком, предупреждение хулиганов об обращении в полицию, Роскомнадзор и суд, блокировка, регулярная смена паролей. Помимо этого, Роскачество рекомендует звонить на детский телефон доверия.

Отмечается , что более 56% детей подросткового возраста постоянно находятся в сети Интернет. При этом около 70% подростков были участниками или жертвами онлайн-травли, и более половины из них сами становятся агрессорами в Сети, приводит данные статистики ведомство. Одним из признаков того, что ребенок подвергается кибербуллингу, может быть то, что он резко удалил свои страницы в соцсетях, и другие изменения в поведении, говорится в сообщении Роскачества.



Кроме того, эксперты объяснили, что относится к кибербуллингу: хейтинг — необоснованная критика в виде комментариев и сообщений в адрес конкретного человека; киберсталкинг — использование гаджетов для преследования жертвы и регулярные угрозы в адрес жертвы и членов ее семьи; троллинг — публикация агрессивной информации, целью которой является высмеивание жертвы; грифинг — преследование игроков в многопользовательских онлайн-играх; секстинг — рассылка или публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми.

Напомним, ранее в Госдуме предложили разработать «шкулфоны» на замену смартфонам для школьников, которые должны подключаться к внутренней школьной сети. А в этой сети должна работать программа, автоматически реагирующая на попытки травли учеников со стороны сверстников.