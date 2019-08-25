Дмитрий Квартальнов: «В финале игрокам надо прилагать больше усилий»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги поражения от рижского «Динамо» на Кубке Латвийской железной дороги.

«Хотел бы поздравить хозяев с победой в матче и с победой в турнире. По игре такое ощущение сложилось, что хозяевам надо было побольше сегодня, чем нам. К сожалению, мы сегодня слабо в атаке сыграли. Это же все равно финал турнира, здесь надо было чуть больше нам усилий прилагать. Они больше захотели и получили.

Голы — это всегда хорошо. Но есть моменты — мы и пропускаем все-таки. Здесь нам надо подтянуть эти моменты. Неделя осталась, посмотрим. Ну а то, что мы играем по-другому сейчас, у нас есть время подтянуть все это. Конечно, мы будем готовы к сезону. Сразу такой сложный выезд, но ничего. Мы должны быть готовы к этому», — сказал Квартальнов.



Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл «Динамо» из Риги в решающем матче Кубка Латвийской железной дороги и занял второе место в турнире.