Под Казанью юнармейцы готовятся прыгнуть с парашютом в военно-патриотическом лагере — видео

В Высокогорском районе Татарстана ведет подготовку школьников военно-патриотический лагерь «Юный парашютист». Смена длится всего 7 дней и заканчивается прыжком с парашютом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«По программе запланированы парашютные прыжки. Желающие дети, после согласия родителей и профессиональной подготовки с инструкторами, совершают прыжки с парашютом», — рассказала замначальника лагеря Эльмира Сабирзянова.

Замкомвзвода Дарья Оринина считает, что лагерь воспитывает не только дисциплину, но и взаимопонимание.

Физподготовку ценит Денис Пашин, который намерен уйти после школы в армию и остаться там по контракту.