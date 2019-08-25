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Аналитики подсчитали во сколько обходится автомобиль в Казани

14:16, 25.08.2019
Аналитики подсчитали во сколько обходится автомобиль в Казани
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» определила, что год езды на Lada Granta обходится владельцу в треть ее стоимости. Постоянное повышение количества машин на улицах делает пользование личным автомобилем в городе все более сложным и дорогим.

На обслуживание авто придется потратить от 138 до 247 тысяч рублей в год. Самые низкие затраты приходятся на «Гранту». Самые высокие — на Nissan Qashqai.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

АналитикаАвто Татарстан
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