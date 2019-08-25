Аналитики подсчитали во сколько обходится автомобиль в Казани

Аналитическая служба «Реального времени» определила, что год езды на Lada Granta обходится владельцу в треть ее стоимости. Постоянное повышение количества машин на улицах делает пользование личным автомобилем в городе все более сложным и дорогим.

На обслуживание авто придется потратить от 138 до 247 тысяч рублей в год. Самые низкие затраты приходятся на «Гранту». Самые высокие — на Nissan Qashqai.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».