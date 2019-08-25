Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником — Днем шахтера.

«Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло», — отметил Медведев в поздравлении.

Премьер добавил, что социальные гарантии для шахтеров и улучшение качества их жизни и труда входят в приоритеты государства.

Медведев пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия, а также отметил их силу духа, выдержку и самоотдачу.

День шахтера в России отмечается в последнее воскресенье августа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подготовить образовательные стандарты для работников угольной промышленности.