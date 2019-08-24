Путин поручил подготовить образовательные стандарты для шахтеров

Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения разработать образовательные стандарты для работников угольной промышленности.

«Минобрнауки России и Минпросвещения России при участии Минтруда России и Минэнерго России обеспечить актуализацию федеральных государственных образовательных стандартов с учетом профессиональных стандартов работников угольной промышленности, разработанных и утвержденных в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 настоящего перечня поручений. Доклад — до 31 декабря 2020 года, далее — один раз в год», — говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно подпункту «а» 2-го пункта, Путин поручил Минтруда и Минэнерго утвердить профстандарты для работников угольной промышленности, в том числе для инженерно-технических работников, включая горных инженеров. Для этого им также необходимо привлечь Национальный совет при президенте РФ по профессиональным квалификациям и Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованиям, больше всего работников с высокой заработной платой приходится на добывающую отрасль. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков и шахтеров: 37% работников сферы добычи могут похвастаться высокой зарплатой.

