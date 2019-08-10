Жительница Казани, желая заработать на бирже, перевела мошенникам более 400 тыс. рублей

В Казани началось расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД РТ.

58-летняя жительница Казани в июле этого года наткнулась на рекламу в соцсетях, предлагающую заработать на биржевом рынке. Она перешла по ссылке и зарегистрировалась, после чего позвонила девушка,которая представилась старшим менеджером по работе с клиентами и сообщила, что ей необходимо пройти регистрацию на активацию автоматической системы торговли на сайте компании, где якобы находился ее торговый счет.

Позже женщине позвонил мужчина и представился аналитиком компании. Он сказал, что все сделки потерпевшей будут проводиться по его руководством и попросил перевести деньги на торговый счет.

Женщина перевела со счетов банковских карт в общей сумме 438 тысяч рублей. Как только она захотела получить свои дивиденды, представители фирмы перестали отвечать на телефонные звонки.

В настоящее время стражами порядка продолжается расследование уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали женщину, которая «заработала» миллионы, проводя «ритуалы очищения».

