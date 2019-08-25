В Чувашии в результате ДТП погибли пять человек

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской Республике

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей Toyota Corolla и Lada Vesta в Шемуршинском районе Чувашии.

«На территории Шемуршинского района Чувашской Республики произошло ДТП с участием автомашин Toyota Corolla и Lada Vesta. В результате ДТП водитель иномарки и 27-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение. 31-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Lada и трое его пассажиров — мужчины в возрасте 42 и двое 47 лет, скончались», — сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. Оба автомобиля зарегистрированы в Ульяновской области. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Ранее двое мужчин и 14-летняя девочка погибли в результате столкновения автомобилей «Лада Нива» и Volkswagen Amarok в Ермекеевском районе Башкирии. Еще двое человек пострадали.

