В Башкирии при столкновении «Нивы» и пикапа Amarok погибли три человека
Двое мужчин и 14-летняя девочка погибли в результате столкновения автомобилей «Лада Нива» и Volkswagen Amarok в Ермекеевском районе Башкирии. Еще двое человек пострадали.
По данным ГИБДД, машины столкнулись в 14.30 на 18 км дороги Бекетово — Знаменка — Исламбахты. Двое пострадавших, среди которых 16-летний подросток, были доставлены в больницу.
Погибшие и пострадавшие находились в отечественном авто.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.ПроисшествияАвто Башкортостан
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