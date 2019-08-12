В Башкирии при столкновении «Нивы» и пикапа Amarok погибли три человека

Фото: ГУ МЧС по РБ

Двое мужчин и 14-летняя девочка погибли в результате столкновения автомобилей «Лада Нива» и Volkswagen Amarok в Ермекеевском районе Башкирии. Еще двое человек пострадали.

По данным ГИБДД, машины столкнулись в 14.30 на 18 км дороги Бекетово — Знаменка — Исламбахты. Двое пострадавших, среди которых 16-летний подросток, были доставлены в больницу.

Погибшие и пострадавшие находились в отечественном авто.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.