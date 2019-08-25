Роспотребнадзор РТ дал советы по выбору школьного ранца

Эксперты Роспотребнадзора РТ рассказали как выбрать школьный ранец для первоклассников. Есть несколько критериев, которыми нужно руководствоваться при покупке.

Так, одним из критериев выбора рюкзака является его размер.Он должен соответствовать росту ребенка. Верхний край ранца не должен быть выше уровня плеч, а нижний — ниже поясницы. Средняя высота ранца должна быть 30 см, также приветствуется твердое дно у портфеля.

Вес ранца должен быть максимально легким, не должен превышать 600-700 грамм, а для школьников среднего и старшего звена — 1000 грамм. Портфели должны быть с анатомической формоустойчивой спинкой, с удобными лямками и удобными застежками. Рекомендуется отдать предпочтение сумкам с хорошей воздухопроницаемостью, водонепроницаемостью и светоотражающими элементами.

Также эксперты посоветовали обращать внимание на маркировку товара: «Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции».

Напомним, Роспотреб РФ рассказал о необходимости делать прививки первоклассникам, а также напомнил список болезней, от которых нужно вакцинироваться.