Роспотребнадзор РФ напомнил о необходимости делать прививки первоклассникам

Роспотребнадзор РФ напомнил родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года.

«Приходя в первый класс, дети попадают в новую, необычную для них среду, подвергаются высокой интеллектуальной и эмоциональной нагрузке, испытывают стресс и проходят сложный период адаптации, все это ослабляет иммунитет. В этот период дети особенно подвержены риску развития инфекционных заболеваний и нуждаются в защите», — сообщается на сайте ведомства.

Перед поступлением в школу и в школьные годы рекомендуется делать прививки от коклюша, столбняка, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа.

В Роспотребнадзоре России напомнили, что вакцинация помогает защитить ребенка от инфекции, предотвратить пропуски занятий и избежать необходимости брать больничный лист по уходу за ребенком.

Напомним, в Роспотребнадзоре РФ совместно с учеными из Гвинеи разработали 18 новых диагностических препаратов, позволяющих выявлять возбудителей опасных инфекционных болезней.