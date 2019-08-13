Росгвардия потребовала ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису»

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису». Его название не уточняется.



Исковое заявление поступило в суд 11 июля. Оно будет рассмотрено в рамках судебного заседания 14 августа. Категория рассматриваемого дела указана как «Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису», пишет RNS со ссылкой на карточку дела на сайте Мосгорсуда.

В пресс-службе суда сообщили, что дело будет рассмотрено в закрытом режиме.