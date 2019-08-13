Новости общества

21:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росгвардия потребовала ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису»

20:28, 13.08.2019
Росгвардия потребовала ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису»
Фото: realnoevremya.ru

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к «аудиовизуальному сервису». Его название не уточняется.

Исковое заявление поступило в суд 11 июля. Оно будет рассмотрено в рамках судебного заседания 14 августа. Категория рассматриваемого дела указана как «Об ограничении доступа к аудиовизуальному сервису», пишет RNS со ссылкой на карточку дела на сайте Мосгорсуда.

В пресс-службе суда сообщили, что дело будет рассмотрено в закрытом режиме.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров