Васильева оценила влияние влиянии Worldskills на развитие образования в России

Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что движение Worldskills дало толчок развитию образования в России. Она назвала улучшение стандартов профобразования главным результатом от вхождения страны в движение.

«Мне отрадно, что встречаясь на официальных встречах с моими коллегами — министрами образования, а иногда они совмещали в своей деятельности ещё и министерство труда, звучали очень высокие оценки по качеству подготовки наших конкурсантов и вообще нашего среднего профессионального образования», — передает слова Васильевой «РИА Новости».

Она заявила это в Казани на чемпионате WorldSkills 2019, который проходит с 22 по 27 августа.