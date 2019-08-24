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Васильева оценила влияние влиянии Worldskills на развитие образования в России

16:54, 24.08.2019 Сюжет:  WorldSkills Kazan 2019
Васильева оценила влияние влиянии Worldskills на развитие образования в России
Фото: kremlin.ru

Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что движение Worldskills дало толчок развитию образования в России. Она назвала улучшение стандартов профобразования главным результатом от вхождения страны в движение.

«Мне отрадно, что встречаясь на официальных встречах с моими коллегами — министрами образования, а иногда они совмещали в своей деятельности ещё и министерство труда, звучали очень высокие оценки по качеству подготовки наших конкурсантов и вообще нашего среднего профессионального образования», — передает слова Васильевой «РИА Новости».

Она заявила это в Казани на чемпионате WorldSkills 2019, который проходит с 22 по 27 августа.

ОбществоВласть Татарстан
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