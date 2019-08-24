Эксперты: в августе в Казани выросло количество пробок

Плотность движения на Казанских дорогах в августе значительно выросла. Эксперты связывают это с окончанием лета.

В ГИБДД рассказали, что в числе причин завершение отпусков, возвращение дачников, студентов и школьников.

Еще одной причиной стало ограничение движения во время чемпионата WorldSkills. Автомобилистам придется тщательнее продумывать свои маршруты, чтобы объезжать перекрытые участки дорог.

Вместе с тем эксперты отмечают, что казанцы уже давно привыкли к проведению мировых соревнований и с пониманием относятся к ограничениям на дорогах.

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