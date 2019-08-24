Эксперты выяснили, каких специалистов не хватает в России и насколько сложно находить сотрудников

Аналитики VK Business и исследовательской компании ResearchMe выяснили, насколько сложно находить новых сотрудников и каких специалистов сегодня не хватает бизнесу в России.

Большинство опрошенных работодателей (93%) признались, что сталкиваются с трудностями при наборе людей в команду. При этом, более половины из ни (53%) уверены, что дело в чрезмерном количестве неквалифицированных работников на рынке труда.

38% респондентов считают, что нужных специалистов просто не хватает, а четверть предпринимателей уверяют — многие кандидаты имеют неоправданно большие ожидания от зарплаты. Только 17% утверждают, что им не хватает необходимых навыков для рекрутмента, передает ТАСС.

Каждый четвертый работодатель ищет специалиста из области продаж. Также предприниматели (19%) нуждаются в официантах, барменах, поварах, пекарях, продавцов и других профессионалах из сферы услуг. Пользуются популярностью и кадры в области производства (16%), маркетинга, рекламы, PR (12%), финансов и бухгалтерии (11%). Замыкают пятерку лидеров административный персонал, IT-специалисты и разработчики — по 10% соответственно.

Ранее аналитики рассказали о том, что более 70% российских работодателей перед тем, как предложить соискателю место, изучают его страницы в социальных сетях.

