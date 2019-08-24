Более 70% работодателей проверяют социальные сети соискателей

Более 70% российских работодателей перед тем, как предложить соискателю место, изучают его страницы в социальных сетях.

«Больше 70% опрошенных проверяют социальные сети соискателей: подписки на профессиональные сообщества, наличие рабочих контактов и выложенные фотографии. При этом 67% бизнесменов просят указать ссылки на профили в резюме. А для 22% работодателей соцсети кандидатов являются решающим фактором — они смотрят страницы, когда не знают кого выбрать», — говорится в исследовании VK Business (платформой для развития бизнеса в социальной сети «ВКонтакте») и исследовательской компании ResearchMe.

Кроме того, большинство работодателей (76%) проверяют то, что публикуют их сотрудники в своих соцсетях. При этом каждый четвертый смотрит только то, что касается его компании или работы. 13% опрашиваемых контролируют все, что выкладывают подчиненные и остальные не интересуются жизнями сотрудников в интернете, передает ТАСС.

Ранее работодатели рассказали, на что обращают внимание при проведении собеседования.