Робот «Федор» спокоен и ждет стыковки с МКС
Робот «Федор», находящийся на борту корабля «Союз МС-14», ожидает повторной стыковки с Международной космической станцией.
«Он спокоен и ждет стыковки», — рассказали в пресс-службе госкорпорации, передают РИА Новости.
Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.
Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Стыковка была запланирована на 8.30 мск. Корабль приблизился к станции, когда ему оставалось до стыковки 96 метров, но затем он начал отходить.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым