Робот «Федор» спокоен и ждет стыковки с МКС

Робот «Федор», находящийся на борту корабля «Союз МС-14», ожидает повторной стыковки с Международной космической станцией.

«Он спокоен и ждет стыковки», — рассказали в пресс-службе госкорпорации, передают РИА Новости.

Повторная попытка стыковки будет проведена в районе 8-9 утра в понедельник.

Ранее стало известно, что корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Стыковка была запланирована на 8.30 мск. Корабль приблизился к станции, когда ему оставалось до стыковки 96 метров, но затем он начал отходить.

