Стало известно, у скольких процентов россиян зарплата более 75 тысяч рублей в месяц

Средняя зарплата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего работников с высокой заработной платой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность. Эти данные сообщаются в исследовании РИА Новости.

Из 27 отраслей лишь в трети доля высокооплачиваемых работников была выше,чем в среднем по стране. В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков и шахтеров: 37% работников сферы добычи могут похвастаться высокой зарплатой.

Следом за ними идут работники сферы «Рыболовство и рыбоводство». Здесь имеют зарплату более 75 тысяч рублей более 34% работников. При этом в данной сфере заняты менее 100 тысяч человек.

Следующей прибыльной отраслью является финансовая. 33% работников этого направления могут быть довольны своей зарплатой. На хорошую зарплату могут рассчитывать и занятые в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации и в отрасли» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».

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