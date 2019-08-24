Благодаря пожарной сигнализации, многодетная семья из села Татарстана эвакуировалась из горящего дома

Фото: Главное управление МЧС России по Татарстану

Многодетная семья из села Хасаншаих Арского района республики смогла эвакуироваться из горящего жилого дома благодаря сработавшей пожарной сигнализации.

«23 августа 2019 года в 23 часа 28 минут по 112 поступило 9 сообщений о горении жилого дома по улице Татарстан, д. 2Б в Хасаншаих Арского района», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РТ.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым огнём горела внутренняя часть жилого дома (80 кв.м) и баня по всей площади (12 кв.м.). Пламя переходило на кровлю дома, существовала угроза распространения огня на сарай соседей.

Подразделение встретил хозяин дома, который сообщил о том, что ночью сработала пожарная сигнализация, после чего он, его супруга и пятеро детей успели спастись. Извещатель был установлен семье в рамках президентской социальной акции по установке автономных пожарных сигнализации.

Пожар был ликвидирован в 00:20. Площадь возгорания составила 92 кв. м. В результате ЧС сгорел жилой дом и баня, сарай удалось отстоять от огня.

Ранее правительство Татарстана продлило программу защиты населения от ЧС. Ее реализация должна снизить риск гибели на пожарах, уменьшить частоту пожаров и прочее.