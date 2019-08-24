Благодаря пожарной сигнализации, многодетная семья из села Татарстана эвакуировалась из горящего дома
Многодетная семья из села Хасаншаих Арского района республики смогла эвакуироваться из горящего жилого дома благодаря сработавшей пожарной сигнализации.
«23 августа 2019 года в 23 часа 28 минут по 112 поступило 9 сообщений о горении жилого дома по улице Татарстан, д. 2Б в Хасаншаих Арского района», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РТ.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, открытым огнём горела внутренняя часть жилого дома (80 кв.м) и баня по всей площади (12 кв.м.). Пламя переходило на кровлю дома, существовала угроза распространения огня на сарай соседей.
Подразделение встретил хозяин дома, который сообщил о том, что ночью сработала пожарная сигнализация, после чего он, его супруга и пятеро детей успели спастись. Извещатель был установлен семье в рамках президентской социальной акции по установке автономных пожарных сигнализации.
Пожар был ликвидирован в 00:20. Площадь возгорания составила 92 кв. м. В результате ЧС сгорел жилой дом и баня, сарай удалось отстоять от огня.
Ранее правительство Татарстана продлило программу защиты населения от ЧС. Ее реализация должна снизить риск гибели на пожарах, уменьшить частоту пожаров и прочее.Происшествия Татарстан
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