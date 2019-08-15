Исследование показало, представители каких профессий чаще скучают по работе в отпуске

Опрос показал. какие профессии склонны скучать по работе в отпуске. Чаще всего на отдыхе вспоминают о своем трудовом месте учителя.

Исследование сервиса SuperJob показало, что по работе в отпуске скучают 47% учителей.

В числе тех, кто не может отдохнуть спокойно, также 38% врачей и 37% медсестер.

Не могут полноценно отвлечься от размышлений о работе по 35% руководителей, региональных представителей и менеджеров по логистике. Скучают по работе 32% дизайнеров, по 31% HR-менеджеров и психологов.

Скучают по труду около 30% водителей и переводчиков. Среди юристов, программистов и аналитиков 27% таких же скучающих. Тянет выйти из отпуска 24% архитекторов, прорабов и менеджеров по рекламе.

Среди системных администраторов и экономистов вспоминают о работе по 22%, среди инженеров и клиентских менеджеров — по 21%. По работе скучает каждый пятый продавец-консультант, а также по 19% кладовщиков и охранников.

Менее других склонны к тоске по работе во время отдыха технологи (17%), менеджеры по продажам (16%) и бухгалтеры (15%).